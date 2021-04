Tegnell medger övertro på åtgärder i äldreomsorg

– Vi var inte så mycket bättre som vi hade hoppats på och framför allt så var det nog betydligt svårare att hindra att komma in på äldreboende än vad någon hade trott, säger Anders Tegnell.

Under den första vågen av coronapandemin nära hälften av de döda boende på äldreboenden. Smittspridningen var omfattande. Men under sommaren förbättrades situationen. Och i augusti var viruset nästan helt borta från Sveriges äldreboenden. En orsak var enligt Folkhälsomyndigheten bättre rutiner och beredskap.



– Man har helt uppenbart gjort ett väldigt bra jobb på många äldreboenden med att göra det betydligt säkrare att vistas där ur ett covid-19-perspektiv, sa Anders Tegnell på presskonferensen 6 augusti.

Det fanns också en förhoppning om att – även om smittspridningen i samhället tog fart – så skulle de nya rutinerna och åtgärderna göra äldreomsorgen mer motståndskraftig.

När smittspridningen började öka i samhället under hösten tog sig smittan ändå in på äldreboendena och det dröjde inte länge innan folk började dö. Enligt Socialstyrelsens statistik utgör dödsfall på äldreboenden en lika stor andel under den andra vågen som under första.

Regeringens coronakommission har pekat ut smittspridningen i samhället som den absolut viktigaste faktorn bakom att så många dog i den första vågen på svenska äldreboenden.

Anders Tegnell tror att åtgärderna inom äldreomsorgen ändå hade en viss effekt särskilt under sommaren och den tidiga hösten.



– Det vore ju väldigt egendomligt om inte all den här utbildningen all ökad tillgång till skyddsutrustning inte skulle ha någon effekt överhuvudtaget, säger han.



Men när folk började umgås inomhus under den kallare årstiden räckte det inte för att hålla smittan borta så som Folkhälsomyndigheten hoppats.

– Även länder som lyckats väldigt bra under första vågen som Tyskland till exempel som hade en väldigt låg dödlighet på sina äldreboende. Även där så fick de väldigt mycket dödsfall och väldigt stora problem på sina äldreboenden så det här var ju ett fenomen som inte bara vi i Sverige såg, säger Anders Tegnell.