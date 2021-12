TOGETHER FOR A BETTER DAY

P4 Nästa-vinnaren om musikens betydelse för hälsan: "Livbåt" Lyssna från tidpunkt: Under onsdagskvällen uppmärksammas ungas psykiska hälsa med en stjärnspäckad kväll på Avicii arena.

Världsartisten och dj:n Avicii, Tim Bergling, led själv av psykisk ohälsa och det var också det som till slut tog hans liv. "När man är deprimerad eller känner ångest är musiken musiken ett alternativ där du inte behöver använda ord", säger musikern Theo Blixth från Orust, som själv öppet pratat om sin psykiska ohälsa.