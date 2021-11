Therése blir historisk – invald i Hall of Fame

Mer info:

Svensk ishockeys Hall of Fame startades den 13 december 2011. Då presenterades också den förste som valdes in i Hockey Hall of Fame, Sven Tumba.

Hyllningen av Therése Sjölander kommer att äga rum onsdagen den 24 november, då Modo möter Södertälje I Hockeyallsvenskan.

En av våra framgångsrikaste damhockeyspelare. Totalt 160 landskamper och 26 mål, med i tre OS-turneringar, där hon vunnit såväl silver som brons. Född i Sollefteå, men det var i MoDo Hockey hon nådde sina största klubbframgångar. Spelade för damlandslaget under en tid av fjorton år och var förutom de tre OS-turneringarna med i fyra VM-turneringar, där det som bäst blev ett brons.

Källa: Svenska Ishockeyförbundet