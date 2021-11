Tiktok-stjärnan Theoz klar för Mello – här är listan på de tävlande

De tävlar i Melodifestivalen 2022:

Anders Bagge – "Bigger than the universe"

Liamoo – "Blufffin"

Faith Kakembo – "Freedom"

Linda Bengtzing – "Fyrfaldigt hurra"

Dannes Stråhed – "Hallabaloo"

Cornelia Jacobs – "Hold me closer"

Cazzi Opeia – "I can't get enough"

Samira Manners – "I want to be loved"

Omar Rudberg – "Moving like that"

Klara Hammarström – "Run to the hills"

Tribe Friday – "Shut me up"

Theoz – "Som du vill"

Niello och Lisa Ajax – "Tror du att jag bryr mig"

John Lundvik – "Änglavakt"