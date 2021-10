Tin Can Club bryter igenom höstmörkret med låt om sommarlycka

Tin Can Club har spelat ihop sedan 80-talet, då under namnet Sydkraft och har efter flera års uppehåll börjat igen. Sist de var med fick vi höra låten "Fake it" om vårt moderna politiska klimat. Nu är de tillbaka med låten "Flowers", den här gången med ett betydligt gladare budskap. Hösten är här, nu precis efter första frostnatten kan vi lyssna på en hyllning till sommarkvällar, människors sårbarhet, styrka och livsglädje.

Sandra Penzo som vi förra veckan hittade på listans tredje plats landar idag på listans första plats med sin låt "Lady Colour", stort grattis säger vi!

Albin Jermund gör sin sjunde vecka på listan, han har tidigare legat på listan i 10 veckor med sin låt "Raketen", kommer Stjärnorna hänga kvar lika länge?

Hildur Ottilia landar på listans tredje plats och håller sig kvar även den här veckan. Låten heter "Passar bra" och är en radio-pop-låt i samma liga som artistens tidigare bidrag "Karaoke"och P4 Nästa-bidraget "Radion sjunger om dig".

