Tio år med mer än 400 tisdagslåtar

Tisdagslåtarna

2021 VT



12/01 - Thorleifs - Raka Rör Och Ös Till Bäng





2020 HT



15/12 - Kurt Olsson & Damorkestern - Mössens Julafton

08/12 - Eddie Meduza - Grisasången

01/12 - Snillet Bengtsson - Ett julabor

24/11 - Lommemög - Anderslövs Marknad

17/11 - Alf Robertsson - Åtsittande jeans

10/11 - Jan Rippe - Mitt Lilla Rugbylag

03/11 - Tiny Tim - Tiptoe Through The Tulips

27/10 - JNT Feat Karsten Torebjer - Vem är du?

20/10 - Weird Al Yankovic - Polka face

13/10 - Alf Robertsson - Jag Ställer Klockan På Väckning

06/10 - Kjell Alsérs - Njudungarna

29/09 - Nils Dacke - Mah-na-ma-na

22/09 - Anita Lindblom - Svenska Flickan Kysser Med Öppen Mun

15/09 - Svenne Rubins - Vi möttes på folktandvården

08/09 - Snopporna - Jag Vill Ha En Stor Ballong

01/09 - Ronny och Ragge - Bjud Upp

25/08 - Nationalteatern - Mammarock





2020 VT





09/06 - 250 kg kärlek - Innebandy

02/06 - Stefan & Krister - Blända Av Till Halvljus

26/05 - Eläkeläiset - Jääkärihumppa

19/05 - Eläkeläiset - Humppabarbi

12/05 - Ronny Åström - Livet på Landet

05/05 - Lill-Babs - Den Femte Maj

28/04 - Smaklösas - Traktorhjulen

21/04 - Stefan Demert - Laban och Doris

14/04 - Jävlar Anamma - Björnen och Ejdern

07/04 - Per Myrberg - Fia Jansson

27/03 - Ola Frukt och Flingor - Starke Arvid

24/03 - Hasse Kvinnaböske Andersson - Kung Ola

17/03 - Spotnicks - Käre Lars i Afrika

10/03 - Ingvar Andersson - Lossa Greppet

03/03 - Jigs - Kors i jösse namn

25/02 - Lennart Wärmell - I Fäders Spår För Framtids Segrar

18/02 - Ann-Louise Hansson - Klämmiga Katrin

11/02 - Philemon Arthur and the Dung - Ingenting i din hjärna

04/02 - Ubangi - The Little Cat And The Dirty Dog

28/01 - Togges band - Bugg, bugg, bugg

21/01 - Sören Skarback - Hotellrum

14/01 - Brita Borg - Gå i kloster Brita

07/01 - Henrik Dorsin - Julhälsning Från Caymanöarna





2019 HT



17/12 - M. A. Numminen - Stille Nacht

10/12 - Ronny och Ragge - Tomten é full

03/12 - Peter Harrysson - Så ska julen låta

26/11 - Vikingarna - Maria Marouschka

19/11 - Östen med Resten - Metspöet

12/11 - Suzie - Fernando Och Filippo

05/11 - Hasse Kvinnaböske Andersson - Honolulu

29/10 - John Mogensen - Mennesker bliver spist i Polynesien

22/10 - Mrs. Miller - A lovers concerto

15/10 - Vikingarna - Kuchel dich in meine arme

08/10 - Wenche Myhre - Er Hat Ein Knallrotes Gummiboot

01/10 - Eddie Meduza - Eleganten från viddarna

24/09 - Vörjeans - Volvoräägör

17/09 - Schytts - Ärtiga Mätha

10/09 - Galenskaparna & Aftershave - Min Broder Och Jag Och Polisen

03/09 - Ola Aurell - Saker man kan göra med en katt

27/08 - Örjan Englund - Kärringar ska veta hut

20/08 - Lasse Berghagen - Evert Hävert





2019 VT



11/06 - Nisse Hellberg & Peps Persson - Klippan Centrum

04/06 - After Shave & Svenska Fotbollslandslaget - Ciao Ciao Italia

28/05 - Far och Son - Nyfiken brun (Framtagen av Dzenet)

21/05 - Trivs med Brogrens - Balladen om en småstadskrog

14/05 - Bert Karlsson - Hoppa Hule

07/05 - Dansbandskungen - Får man ligga mer om man spelar dragspel

30/04 - Sigge Fürst - Mopedpolka

23/04 - Eddie Meduza - Full gas till Kristianstad

16/04 - Olav Gertel - Balladen om den tama abborren

09/04 - Lars Essman - Länge leva alla gamla utedass

02/04 - Hasse Permbo - Balladen Om Karl Hubert

26/03 - Helmer Bryd - Plattnos Nisse

19/03 - Bosse Österberg - Larssons visa

12/03 - Lily Berglund - Du Måste Inte Va' Så Snäll

05/03 - Andrew Box and the Shames - Jag Vill Gå På Premiär Med Alice Timander

26/02 - Prima Vera - Når Jompa spiller tuba med rompan nede på Kuba

19/02 - Povel Ramel - Livet är ett helvete

12/02 - Robert Broberg - Vi har ingen lägenhet

05/02 - Owe Thörnqvist & Bröderna Brush Brother - Icke Sa' Nicke

29/01 - Trazan & Banarne - Du Borde Köpa Dej En Tyrolerhatt

22/01 - Östen Warnerbring - Ett par tre mannar

15/01 - Ikke Hüftgold - Quellkartoffel & Dupp Dupp

08/01 - Lena Skoog - Jag Har Så Svårt Att Säga Nej





2018 HT



18/12 - Fronda - Nu kommer det tomtar

11/12 - Eilert Pilarm - Sankta Lucia

04/12 - Kjell Alinge & Janne Forsell - Se själv receptet

27/11 - Dan Berglund - Johan och Johanna

20/11 - Röa Hossor - Ambulans

13/11 - Jailbird Singers - En öl till

06/11 - Anders Anton - Sängen

30/10 - Anita Hegerland - Trollkarlen Lurifix

23/10 - Little Gerhard - Icko Icko

16/10 - Sten & Stanley - Skateboard

09/10 - Robban Broberg - Bredaschlade Tanter

02/10 - Kim Larsen - Sømanden Will Den Fromme

25/09 - Joddla med Siv - Åk Båt

18/09 - Bosse "Blomman" Blombergh - Tjacka spikskor

11/09 - Frank Andersson och Kinells - Franks Disco

04/09 - Ole-Ivars - Kjerringa Mi Kan Itte Spelle Trekkspell

28/08 - Hasse Burman - Ching Ching







2018 VT



12/06 - Dansbandskungen - Gran Canaria

05/06 - Dökött - Ska vi grilla

29/05 - 4 Kazzazzaz - Tjejen på broby marknad

22/05 - Dodo & The Dodo's & Landsholdet - Re-Sepp-Ten

15/05 - Stefan Demert - Luring

08/05 - (O)bröderna Svensson - Sommaren i Åhus

01/05 - INSTÄLLT PGA 1:a MAJ

24/04 - Billey Shamrock - Önneköpsvalsen

17/04 - Gun Sjödin - Ett fruntimmer i mogen form

10/04 - Lillbabs - Min mammas boogie

03/04 - Henry Ekelund - Charlotta mé vårtan

27/03 - Jerry K Gustafsson - Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen

20/03 - Vikingarna - Den stora dagen (300)

13/03 - Addis Black Widow - Clubbin'

06/03 - Pelleperssons Kapell - Bedevisa

27/02 - Euskefeurat - Gunde Svan

20/02 - INSTÄLLT PGA OS

13/02 - INSTÄLLT PGA OS

06/02 - Galenskaparna och After Shave - Bandy Bandy

30/01 - Streaplers - Kom hit Fantomen

23/01 - Friends In Need - Alla Vi

16/01 - Eilert Pilarm - In My Father's House

09/01 - Playwood Brothers - Jobba på Bruged





2017 HT



19/12 - Hasse Kvinnaböske Andersson - Knalle Juls Vals (291)

12/12 - Janne Anderson - Rudolf Med Röda Mulen

05/12 - Extra - In i Säcken

28/11 - Hasse Burman - Just då red Cartwrights gäng förbi

21/11 - KSMB - En Slemmig Torsk

14/11 - Kalle Svensson & Putte Kock - Landskampsvisan

07/11 - Svullo - Jag älskar Hockey

31/10 - Kerstin Dahl - På en grön liten kulle i Bromölla

24/10 - Lennart Kjellgren - Kärlek och Panntofflegröd

17/10 - Joddla med Siv - Våta Grådan

10/10 - Arne Alligator & Djungeltrumman - Arne Alligator

03/10 - Thomas Järvheden - Pappas Pung

26/09 - Helena Salo - Rullskridsko-Disco

19/09 - Smaklösa - Tre hjul kvar på min PV

12/09 - Cowboysnack OCH Den som inga byxor har - Hasse Alfredson (277)

05/09 - Janne Loffe Carlsson - Vi Röker Inte Hashish Här I Tranås

29/08 - Danmark - Torsson

22/08 - Sov lilla Totte - Hasse och Tage

15/08 - Varför regnar det alltid på min semester - Janne Önnerud





2017 VT



20/06 - Stor sølvgrå lastebil - Vazelina Bilopphøggers

13/06 - Jobbelåten - Bob Stevens

06/06 - INSTÄLLT PGA NATIONALDAG

30/05 - Stefan Demert & Jeja Sundström - Anna Anaconda

23/05 - INSTÄLLT PGA TERRORDÅD

16/05 - Sås och Kopp - Chili con carne

09/05 - Brixx - Video Video

02/05 - Markus Becker - Pandabär

25/04 - Spray - Kan vi inte göra som kaninerna gör

18/04 - Eddie Meduza - Volvo

11/04 - Joddla med Siv - Rörmåkarns Ola

04/04 - Gösta Ekman - En Sjöman Älskar Havets Våg OCH Gösta Ekman (med flera) - Vad i helvete har dom för sig inne i banken efter tre

28/03 - Per Fritzell - Jag tror inte på gud, jag tror på tomten

21/03 - Stefan & Krister - Min dingeling

14/03 - Helmer Bryds orkester - Spring morsan spring morsan...

07/03 - Cilla Ingvar- Aj, aj, aj där kunde det gått illa

28/02 - Eddie Meduza - Bonnadisco

21/02 - Bennys - Svärmor

14/02 - Gösta Ekman & Lena Nyman - Vad Har Du I Fickan Jan

07/02 - Rut Holm & Nisse Lind - Oscar Med Luftvärnskanonen

31/01 - Moltas Eriksson & Helmer Bryd - Norgevisan

24/01 - Yngve Forsell - Så gick det till när farfar var ung

17/01 - Iggesundsgänget - Pessimistkonsulten

10/01 - Di Sma Unda Jårdi - Anita





2016 HT



20/12 - Michael B Tretow - Jag drömmer om en jul hemma

13/12 - Busbandet - Vad händer om tomten bajsar på sig?

06/12 - Algots Xmas Band - Mormor Blev Påkörd Utav Tomten

29/11 - Edward Blom - Nu lagar vi julen

22/11 - Torsson - Konsum (240:e låten)

15/11 - Mora Träsk- Skidvalla

08/11 - Hasse Burman - Å Maria Jag Vill Hem

01/11 - Påven - Wake Up

25/10 - Ulf Peder Olrog - Konserverad Gröt

18/10 - Håkan Södergren - Nu tar vi dom

11/10 - Ann-Cathrine Widlund - Bonden och bilen

04/10 - Ove Pilebo - Mogen man

27/09 - Danne Stråhed - Cykeln e Nyckelen

20/09 - Berth-Idoffs och Ulla Höjer - Inget Går Upp Mot Dom Svenska Killarna

13/09 - Jävlaranamma - I Sparrings vilda ungdom (Facebook önskade)

06/09 - Ingmar Nordström och Eva Rydberg - Tomelilla 6-5000

30/08 - Björn Ulvaeus - Partaj aj aj

23/08 - Morgongänget feat. Johanna Zachhau - Morgonen med Anders Liljeqvist





2016 VT



21/06 - Lennart Nacka Skoglund - Vi Hänger Med

14/06 - Gösta Engström - Tjacka cykel

07/06 - Carl Myrén - Jag Flyttar In Hos Mig

31/05 - Robert Broberg - Verona

24/05 - Säwes - Susanna i Badet

17/05 - Eva Rydberg - En Skåning Ifrån Skåne

10/05 - Olle Bergman - Se Nu Tittar Lilla Solen In Igen

03/05 - Rikard Wolff - Solkräm

26/04 - Conny Enström - Gute Från Gotland

19/04 - M A Numminen - När Regnet Öser Ner

12/04 - Filarfolket - Hönsafötter Gulerötter

05/04 - Dansbandskungen - Vi Ska Bada Nakna

29/03 - Brita Borg - Jan Öiwind Swahn

22/03 - Leif Andersson - Kind mot kind

15/03 - John Mogensen - Fut I Fejemöget

08/03 - Röda Bönor - Sången Om Sexualmyterna

01/03 - Owe Thörnqvist - The Long Cool Song

23/02 - Paul Skoog - En pudel i min famn

16/02 - Eddie Meduza - Åskefällalund

09/02 - Yngve "Ludgo-Pelle" Pettersson - Tungrullen

02/02 - Mats Rådberg - Mulliga tjejer

26/01 - Svennes - Hem till Norrland

19/01 - Schytts - Här kommer Mårtensson

12/01 - Henrik Dorsin - Jul på pizzerian





2015 HT



15/12 - Cacka Israelsson - Julen i vilda västern

08/12 - Ingvar "Tjotta" Olsson - Rock´n´roll med en boll

01/12 - Torsson - Rolf Ren (200:ade LÅTEN)

24/11 - Thore Skogman - Penninggaloppen

17/11 - Harry Persson - Åh Sicken Fest

10/11 - Sixten - Don't Stop The Music

03/11 - Harry Brandelius & Ingalill Rossvald - Kökspolka

27/10 - Thore Skogman & Sigge Fürst - De' E Inte Åldern Som Gör Att Man E Gammal

20/10 - Salma och Sabrina - Kabhi Kabhi

13/10 - Matz Ztefanz med Lailaz - Evert

06/10 - Trøste & Bære - Jag är inte sjuk (jag är bara svensk)

29/09 - Thore Skogman - Lotto-Lå(t)ten

22/09 - Potpurri med Tisdagslåtspaketet

15/09 - Reneé Agèn - Den knasiga familjen

08/09 - Egon Kjerrman - Bla bla bla

01/09 - Alice Babs - Han hette Elmer

25/08 - Bo & Holger - Ambulansen kommer

18/08 - Britta Borg & Martin Ljung - Fortsätt Twista

11/08 - Klaus & Klaus - Der Eiermann





2015 VT



16/06 - Sméns baglomma - Sixtens kulor

09/06 - Sven-Ingvars - Virus och bakterier

02/06 - Wizex - Kila med mig till Kinna

26/05 - Ketil Stokkan - Brandenburger Tor

19/05 - Thore Skogman - Räkna Med Hesa Fredrik

12/05 - Trivs Me' Brogrens - Räfsa och rullebör

05/05 - Philemon Arthur & the Dung - Naturen

28/04 - Smaklösa - Rune (ifrån Rone)

21/04 - The Monn Keys - Prinsessa eller lejon

14/04 - Gunnar Bunker - Jag vill bli som Magnus Uggla

07/04 - Lasse Berghagen - Matilda (von Reeperbahn)

31/03 - Jävlaranamma - Upp och hoppa

24/03 - Stefan Demert - Min Faster

17/03 - Aston Reymers Rivaler - Åt fanders med Anders

10/03 - Hasse Andersson - Eva-Lena

03/03 - Ronny Åström - Sextioettan

24/02 - Trivs med Brogrens - Vi har va'd i Öja

17/02 - Drängarnas - Jag ska börja träna på gym

10/02 - Väder Annika - Uteliggardjuren

03/02 - Hasse Andersson - Hur pratar dem där hos Sankte Per

27/01 - Sören Skarback - Jag vill ge Skåne tillbaka till Danmark

20/01 - Göran Samuelsson - Sjösättarblues

13/01 - Calle Reinholdz - Nu går vi till apoteket





2014 HT



16/12 - Kenneth and the Knutters - Det är på hjul som tomten kommer

09/12 - Stålfarfar - Nu tändas tusen juleljus

02/12 - Karin Gehander - Jag går i skolan

25/11 - Agneta Fältskog - Senor Gonzales

18/11 - Joddla med Siv - Tony Tuggar Tuggummi

11/11 - Skånsk Madavisa - Leif Carlsson & Di Skånska Musiktörerna

04/11 - Rally - Hipp Hopp Yngve

28/10 - Sylvia Wrethammar - Myggan Marie-Louise

21/10 - Red skirts - Käringa mi

14/10 - Bröderna Djup - Korv med mos

07/10 - Mrs Miller - These Boots Are Made For Walkin

30/09 - Povel Ramel - Tjo vad det var livat i holken

23/09 - Eilert Pilarm - Jailhouse Rock

16/09 - Hermans orkester - Kasta inte skräp, kasta varpa

09/09 - Philemon Arthur & The Dung - Om ni tycker jag undviker er

02/09 - The Legendary Stardust Cowboy - Paralyzed

26/08 - Gunnar Bringman - HishultaBörje

19/08 - Thore Skogman - Maskerad

12/08 - Steve Wilson - Get your groove back





2014 VT



17/06 - Thore Skogman - Skinnrock från Malung

10/06 - Åke å lycklige Röde - Tuggumisången

03/06 - Peter Holm - Pappa en gång till

27/05 - Östgötacasanovan - Kolmårdstroll

20/05 - Eddie Meduza - Termosen

13/05 - Bernt Dahlbäck & Gårunt Show - Bagarberta

06/05 - Göran Rydh - Keep on jogging

29/04 - Mats Rådberg och Rankarna - Det är inte lätt att vara ödmjuk

22/04 - Jösse Halling breakers - Breakdance-Halling (typ)

15/04 - Totte Wallin - Morronpasset

08/04 - Per Myrberg - Svenska Rikets nedgång och fall

01/04 - Dizzy Tunes - Långe Jan från Mörbylånga

25/03 - Peter Holm - Jag gillar allt, men...

18/03 - Stålfarfar - Nidälven

11/03 - Risken finns - Du känner väl mig

04/03 - Dan Tillberg - ABCD

25/02 - Finn Zetterholm - Balladen om pensionärerna

18/02 - INSTÄLLT PGA OS

11/02 - INSTÄLLT PGA OS

04/02 - Pontiak - Inte mera OS

28/01 - Gunnar Wiklund - Känn Dej Lite' Happy

21/01 - Lille Palle - Jeg er så ked af den hænger ned af

14/01 - Eddie Meduza - Reaktor läck på Barsebäck

07/01 - Simon Brehm - Risgrynsgröt med russin





2013 HT



17/12 - Sven-Gösta Jonsson - Vid foten av fjället

10/12 - Leif Loket Olsson & Harald Treutiger - En riktigt god jul

03/12 - Roland Cedemark - Inge och Sten

26/11 - Christer Lundh - Baltirullan

19/11 - Kjellas traktorkapell - Här kommer saltbilen

12/11 - Mrs Miller - Strangers in the night

05/11 - Eddie Meduza - Feta fula dumma amerikaner

29/10 - Binky Baker & His Pit Orchestra - Toe Knee Black Burn

22/10 - Robert Broberg - Får jag doppa min mjukglass i ditt strössel

15/10 - Bernt Dahlbäck - Det är åt helvete

08/10 - Hillbilly Five - Den store snömannen

01/10 - Fullt ÖC med Doa Kören - Lycklig läpp

24/09 - Christer Sjögren och IFK Norrköping - Högt upp i det blå med IFK

17/09 - Telstars - Då är hon åter lika blek

10/09 - Telstars - Håll dig till höger Svensson

03/09 - Ronny Åström - Varför super Noa

27/08 - Curt Haagers - Fågeldansen

20/08 - Familjen Hagenfors - Arken





2013VT



18/06 - Bengt Sändh - Vals om sommaren

11/06 - Egon Kjerrman - Kom ner från taket

04/06 - Harpo & Lena-Maria Gårdenäs - Hjälp mig Rune

28/05 - Jigs - Mulliga gulliga Ann-Katrin

21/05 - Lasse Stefanz - Lassie, älskad av miljoner

14/05 - Molle & Ann-Louise Hansson - Sluta

07/05 - Nino Tiritiello - Vi håller på IFK

30/04 - Gunnel Sundgren - Klockan 8 prick på Stureplan

23/04 - Helene Lindh - Myran Måns

16/04 - Jack Ross - Happy José

09/04 - Preben Kaas - Så slukkede lampetten

02/04 - Helene Lindh - Bara 11 år

26/03 - Sven-Ingvars - Skräddarevisan

19/03 - Folke Tibild - Bitels

12/03 - Jokkmokks Jokke - Gulli gullan (på engelska)

05/03 - Hellzephyrs - Varför Sitter Gamla Kärringar Med Hatten På

26/02 - Gunnar Bunker - Slalombacken

19/02 - Östen Warnerbring - Femton Minuter Från Eslöv

12/02 - Gösta "Snoddas" Nordgren - Skogsflanören

05/02 - The Toilets - Hjul i Natten

29/01 - 4 Kazzazzaz - Skinn På Chokeladen

22/01 - Aston Reymers Rivaler - Tvål

15/01 - Agathon band - Doalett

08/01 - Carl Malcolm - Fattie Bum Bum





2012HT



18/12 - Owe Thörnqvist - Liten Grötrock

11/12 - Johan Pihleke - Är Det Tomtebo, Tro

04/12 - Tom Nordblom - På En Enslig Väg

27/11 - Bitte - Du Din Tupp

20/11 - Hootenanny Singers - Mårten Gås

13/11 - Roland Utbult - Sten Tuff

06/11 - Stefan Demert - Bertil och Sven

30/10 - Svenne & Lotta - Hur Ska Man Veta Att Kylskåpslampan Släcks

23/10 - Johnny Waard - Bonden Och Ölet

16/10 - Bengt Pegefelt - Köppäbävisan

09/10 - Lisbeth Bodin - Ekorrn satt i granen

02/10 - Margareta Hallin - Etta på söder

25/09 - Peter Himmelstrand & Kerstin Aulén - Inte nu

18/09 - Pierre Isacsson - Vägens Vänner /Orig Convoy/

11/09 - Hasse Andersson - Tacka Vet Jag Mjölk Och Mackor

04/09 - Åhmans - Fyra minuter och tjugo ampere

28/08 - Max Fenders - Dadda Hink och Spade

21/08 - Lennart Grahn - Du blir nog aldrig fröken Sverige





2012VT



19/06 - Stefan Borsch - Jorden är platt

12/06 - Claes-Göran Hederström - Jo du

05/06 - Alf Robertsson - Jag är min farsas far

29/05 - Håkan Thanger - Polarbjörnen

22/05 - Torsson - Fulast i stan

15/05 - Kjell Höglund - Kär i drottningen

08/05 - Tommy Bergs - Aja Baja Anna Maja

01/05 - INSTÄLLT PGA FÖRSTA MAJ

24/04 - Flamingokvintetten - Ta din reggae en gång till

17/04 - Gå runt show - Mammas vedmod

10/04 - Stellans - Badrumssången är skön

03/04 - Röda bönor - Oh Carol

27/03 - Pelleperssons Kapell - Galtavisa

20/03 - Rune Wallebom - Kebab (vald av Anders och Johanna)

13/03 - Åke Uppman - Jag är en man

06/03 - Agathon band - Röda hossor

28/02 - Raquel Rastenni - Pepino, den italienska musen

21/02 - Jigs - Robot Romeo

14/02 - Hasse Andersson och Östen Warnebring - Ät aldrig korv

07/02 - Wizex - Jag saknar mammas mackor

31/01 - Max Fenders - Greta så ska vi ha´t

24/01 - Stallflickorna och Klubborkestern - Ponnytwist

17/01 - Eilert Pilarm - Stilla natt

10/01 - Lena Glädt - Kyss mig kvickt





2011HT



20/12 - Bob Dylan - Here Comes Santa Claus

13/12 - Jay Epae - Putti Putti

06/12 - Johnny Svängman - Skinnknuttarnas Hjulafton

29/11 - Family Four - Hästskit och fågelsång

22/11 - Trivs med Brogrens - Jag har bara tre tänder

15/11 - Sanna Hogma och Hogmans orkester - Byta däck

08/11 - Lill-Babs - Splorr

01/11 - Prince Michael / Gabriel Romanus - Man kan ragga brudar utan sprit

25/10 - Jerry K Gustafson - Varför Går Du Inte I Blommiga Kalsonger

18/10 - Kaspar Sjöberg - Kiwi

11/10 - Anita Berggren - Hurra för pappa med gottaffären

04/10 - Ole Ivars - Nei Så Tjukk Du Har Blitt

27/09 - Don Pedros med Nalle - Galen i brudar

20/09 - Peter Wahlbeck - Ullared

13/09 - Thore Callmars Orkester - Mustaschen

06/09 - Stig Blixt - Hembrännarvisan

30/08 - INSTÄLLT PGA SPORT

23/08 - Cool Candys - Det hade du inte väntat dig





2011VT



21/06 - Stefan Demert - Massageinstitutet

14/06 - Paul Dennis - Tänk att va' lektyrfotograf

07/06 - Flamingokvintetten - Molly OCH Lill-Ingmars - Molly

31/05 - Ricky Bruch - Mej fångar ingen brud

24/05 - Kusinerna från landet - Danskarna

17/05 - Ronny Åström & Skånes Ljudpark - Ett litet under

10/05 - Povel Ramel - Karl Nilsson

03/05 - Eddie Meduza - Torgnys svettiga ansikte

26/04 - Robert Broberg - Ellen

19/04 - Smaklösa - Min Amazon

12/04 - Snopporna - Ta hit spettekaga

05/04 - Caramba - Habba habba zoot zoot

29/03 - Susanna Reuthal - När Mamma Var Liten Då Var Hon Så Rar

22/03 - Spotniks - Brandchefens visa

15/03 - Odd Börre - Stress

08/03 - Röda bönor - Diskoteksjakt

01/03 - Philemon Arthur & The Dung - Henning i sin presenning

22/02 - Torsson - Bertils bror

15/02 - Tore Skogman - Rökt gök med lök

08/02 - INSTÄLLT PGA STORM

01/02 - The Bees - A Minha Menina (Räknas ej som Tisdagslåt)

25/01 - Roland Cedermark - Sibboratorn

18/01 - Bo och Holger - Köra grus

11/01 - Ove Engström - Pingis igen