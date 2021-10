Tioåring misstänkt för rån – misstänkta i ungdomsrån blir yngre

Som Ekot kunde berätta tidigare under måndagen, så har rån mot unga under 18 år mer än dubblerats på fem år i Sverige. Och de som rånar blir allt yngre.

I Linköping, där ungdomsrånen ökat mest procentuellt sett, är många som misstänks för rånen under 15 år, säger Martin Hedberg, förundersökningsledare vid polisen i Linköping:



– För ett antal år sedan kanske normalåldern låg på 16-17 år bland de vi misstänkte för personrån mot andra ungdomar. Nu har vi väldigt många ärenden där de är 13-14 år som är misstänkta istället. Jag tror att den yngsta vi haft misstänkt för rån det sista året var tio år, säger Martin Hedberg, förundersökningsledare vid polisen i Linköping.

Personer misstänkta för ungdomsrån blir allt yngre enligt förundersökningsledare Martin Hedberg i Linköping, som procentuellt haft den största ökningen av ungdomsrån de senaste fem åren. I statistiken ser han även en överrepresentation av ungdomar med utrikesfödda föräldrar i de ungdomsrån som skett i Linköping.

– Vi har ungdomar som har svenskfödda föräldrar och är födda i Sverige som också begår brott, så är det ju. Men i Linköping har vi ett särskilt utsatt område, Skäggetorp, och andra områden där det finns social oro. Min uppfattning är att det ger ringar på vattnet helt enkelt. Det finns helt enkelt barn- och ungdomar som är motiverade att begå de här allvarliga brotten, säger Martin Hedberg.

I en stad, någonstans i Sverige, möter vi en yngre kille som tillsammans med en grupp kompisar berättar att han rånat andra. Han berättar om vi inte avslöjar var vi är eller hans namn.

Vilka är det man rånar?

– Spelar ingen roll. Både svennar, blattar, allt möjligt, så länge det är värt det, säger killen som rånat andra.



Vad känner du efteråt?

– Ingenting, jag bryr mig inte. Jag skiter fullständigt i den personen, för om jag redan gjort det, varför ska jag ångra mig?



Ungdomsrån begås till största delen av personer från bostadsområden som är socioekonomiskt utsatta, enligt brottsforskare, poliser och politiker i de kommuner som drabbats av fler ungdomsrån och som Kaliber pratat med. Och bilden av allt yngre rånare bekräftas också av Carin Götblad, polismästare på NOA, polisens nationella operativa avdelning.

– Vi måste agera mycket tidigare och tydligare. Här handlar det ofta om barn under femton som inte ens är straffmyndiga och är inte en polissak, men det ökar så kraftigt i den här åldern. Vi behöver se över både skola och socialtjänst, jag tror att fler myndigheter än polisen behöver reformeras och titta på hur jobbar vi? Hur kan vi komma in mycket tidigare i riskfamiljer. För det händer för sent i dag. För sent och för lite, säger Carin Götblad, polismästare på Noa.