Tolv kommuner i länet skickar personuppgifter till Google

Så gjordes granskningen av hemsidorna

Ekot besökte över 500 hemsidor som ägs av kommuner, myndigheter och regioner. Via en virtuell webbläsare, uppkopplad via en egen proxy, samlades all trafik som gick mellan webbläsaren och övriga internet in. Vi filtrerade därefter ut alla anrop som gjordes till Google, och undersökte om de avsåg besöksdata som skickas till Google genom verktyget Google Analytics.



Google Analytics är ett av de vanligaste verktygen som används av hemsideägare på internet för att samla statistik om personer som besöker en hemsida.

Hur vet ni om en hemsida aktiverat IP-anonymisering eller inte?

Google Analytics har en funktion som talar om för Google att företaget måste anonymisera IP-adressen innan den sparas. IP-anonymisering har aktiverats om anropet innehåller texten &aip eller om sajten använder den fjärde versionen av verktyget. Det motsatta gäller om anropet inte innehåller &aip och om sajten inte använder den fjärde versionen av verktyget.

Hur har ni avgjort om en hemsida lovar anonymitet eller inte?

För varje hemsida som använde verktyget men inte anonymiserar IP-adressen, har vi undersökt om 1) Google Analytics nämns i hemsidans cookiepolicy 2) om hemsidan lovar besökaren IP-anonymisering 3) om hemsidan lovar besökaren generell anonymitet och 4) om hemsidan informerar om att IP-adresser skickas till Google.



Om svaret på fråga 2 eller 3 varit ja, så säger Ekot att policyn innehåller ett löfte om anonymitet till besökaren.

Sascha Granberg

Sven Carlsson

