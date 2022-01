Tom Alandh skildrar när världen kom till Ronneby

"Väldigt ofta har jag byggt upp min journalistik på att följa en människa under ganska lång tid, men ibland gör man de här nedslagen och det tycker jag är spännande eftersom man just då kan uppleva pulsen i berättande. Det finns oerhört mycket mer att berätta om Ronneby än vad vi upplevde under de här åtta dagarna. Det här är en skiss i förhållande till en stor muralmålning", säger Tom Alandh.