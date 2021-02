Recension: Filmen ”News of the World” med Tom Hanks

Titel: News of the World

Regissör: Paul Greengrass

Skådespelare: Tom Hanks, Helena Zengel m.fl.

Baserad på: romanen "News of the World" av Paulette Giles

Går att se på: Netflix

Betyg: 3/5

Inbördeskriget är över och sydstatskaptenen Kidd reser planlöst, från stad till stad och läser upp nyheter för en betalande publik.

Med sig har han en vit flicka som kidnappats och uppfostrats av ursprungsbefolkningen, som han bestämt sig för att återförena med sina släktingar.

Efter amerikanska inbördeskriget var sprickan avgrundsdjup mellan de södra och norra delstaterna i USA.

Låter det bekant? I år, efter ett stormat Kapitolium och fyra år av Donald Trump, är det fortfarande många som pratar om det delade USA, men då handlar det snarare om klyftan mellan storstad och landsbygd.

I News of the World är det som att Tom Hanks, med all sin varma, förkrossade Tom Hanks-ighet försöker mura igen den sprickan, enbart med hjälp av brustenheten i sina egna ansiktsdrag.

Under en nyhetsuppläsning försöker han lugna den uppeldade publiken med sina ord om att alla har ont just nu.

Visst bär regissör Paul Greengrass film på något intressant. Men den blir tyvärr alldeles för episodisk:

Nu är det sandstorms-delen, nu är det fake news-delen, nu är det jagas-av-banditer-delen och så vidare. Det är svårt att göra karaktärerna levande, när deras liv samtidigt kan delas in i enkla kapitel.

Men kan det vara så att Tom Hanks jämt är bra? Alltså alltid? Jag tror det. Ständig närvaro i blicken, nära till känslor och med förmågan att få sina skådiskollegor att skina.

Men inte ens Tom Hanks kan på egen hand hela ett helt lands öppna sår; det var något jag lärde mig av News of the World.