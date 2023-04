Toppolitikern om hoten: Allvarligt att kriminella klaner sätter samhället i skräck

– Min första reaktion är att det är ett extremt allvarligt läge att vi har kriminella klaner som sätter i princip ett samhälle i sån skräck att det får det här konsekvenserna. Det är ytterst allvarligt, säger Jonas Attenius (S).



P1-programmet Kaliber rapporterar idag om hur personal på fritidsgården blev slagna, hotade och trakasserade när de portade ett ungdomsgäng. Och på biblioteket tog gänget under en period nästan över lokalerna. Men personalen gör varken polisanmälningar eller orosanmälningar.

Uppgifterna finns i interna tillbudsrapporter från 2022. Drivande har varit en 14-åring vars pappa tillhör det ledande skiktet i ett släktbaserat kriminellt nätverk.



– Ja, jag känner till att det är så här. Vi har en situation som sticker ut i våra nordöstra stadsdelar och det sticker ut även på en nationell nivå.



Socialdemokraterna tog tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet över styret den 1 januari i år, men Jonas Attenius menar att det sedan flera år finns tydliga rutiner för hur sånt här ska hanteras.



– Det ska göras polisanmälan, punkt. Orosanmälan ska göras om man ser att det är oro för barnen, punkt. Men det görs inte. Och det är djupt oroväckande att det är på det sättet för en plan eller ett program eller en rutin spelar ju ingen roll om inte man lever och lär efter den. Och det är det jag tar med mig efter det här reportaget där vi behöver dyka in djupare och titta, vad är det som inte funkar här då?



Jonas Attenius säger att arbetsmiljön nu måste förbättras. Det behövs fler erfarna medarbetare, mer stöd till chefer och att politikerna oftare följer upp arbetet och ställer frågor.



– Är det ytterligare stöd och åtgärder vi behöver? Behöver vi göra någonting från staden i stort? Behöver vi sätta in väktare på kontoren? Behöver vi sätta in konkreta säkerhetsåtgärder? Det gör vi också men det är jag beredd att utöka utifrån vad behovet är idag, säger Jonas Attenius (S).