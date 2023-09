Stopp i tågtrafiken: ”Inte fått veta någonting”

Stationer där tågtrafiken kan påverkas

Hallsberg, Kumla, Örebro S, Örebro C, Frövi, Arboga, Kungsör, Eskilstuna C, Strängnäs, Läggesta, Nykvarn, Södertälje Syd, Flemingsberg, Stockholm C, Arlanda C, Knivsta, Uppsala C