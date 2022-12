Tove Lo har chans på tre P3 Guld

Nominerade till P3 Guld 2023:

GULDMICKEN

Cleo

Daniela Rathana

Håkan Hellström

Thomas Stenström

Viagra Boys

Victor Leksell

Yung Lean

Zara Larsson

FRAMTIDENS ARTIST

23

Casper The Ghost

Discrete

Gerd

L1na

Miynt

Paula Jivén

Stella Explorer

ÅRETS ARTIST/GRUPP

Ant Wan

First Aid Kit

Ghost

Hooja

Swedish House Mafia

Tove Lo

Veronica Maggio

Yung Lean

ÅRETS ALBUM

Axel Boman – Luz/Quest For Fire

Cleo – Missaoui

Deki Alem – Among Heads

Jonathan Johansson – Om vi får leva

Miriam Bryant – Ps jag hatar dig

Swedish House Mafia – Paradise Again

Tove Lo – Dirt Femme

Viagra Boys – Cave World

ÅRETS LÅT

Alesso & Zara Larsson – Words

Hannes & Waterbaby – Stockholmsvy

Jireel – Mano

Miss Li – X

Neiked (Mae Muller, Polo G) – Better Days

Olivia Lobato – Syrener

Tove Lo – No One Dies From Love

Victor Leksell & Einár – Din låt