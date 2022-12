Larm kom in strax efter klockan elva igår kväll att en personbil kört av vägen mellan Fegen och Broaryd i höjd med Hökabäck i Gislaveds kommun.

Vägen var avstängd under räddningsarbetet och bilen kommer bärgas under under dagen idag, när det ljusnar, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.