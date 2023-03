Trendbrott: Nu minskar vägglössen

Anticimex utförde nämligen färre insatser för att få bort vägglöss 2022 än under de två covidåren 2020 och 2021 - och det trots att vi börjat resa mer igen efter pandemin.

Lusen utgör ett riskmoment under resor, den klättrar gärna in i bagage och följer med på resan hem – och sannolikheten för att man på egen hand ska lyckas bli av med vägglöss som etablerat sig är liten. Under toppåret 2019 sanerades det mer än 17 900 gånger i landet. Förra året var siffran knappt 10 500.