Tretton tips – filmerna du inte får missa under Göteborgs filmfestival

Exodus

Öppningsfilm för festivalen, med debutanten Abbe Hassan. Jwan Alqatami är ett riktigt skådespelarfynd och spelar 12-åriga Amal, som får oväntad hjälp under sin flykt från Syrien.

Korsetten

En kostymfilm, om en korsett som tillhör den österrikiska kejsarinnan Elisabeth. Av Marie Kreutzer.

Kompromat

Denna franska triller har blivit publiksuccé och handlar om en fransk diplomat som fastnar i Rysslands säkerhetstjänst. Av Jérôme Salle.

R.M.N - kall vinter

Christian Mungiu är en av Rumäniens främsta filmregissörer och uttolkare av läget i Östeuropa. Här berättar han om en man som återvänder hem till gränsområdet Transsylvanien efter att ha jobbat i Tyskland, bara för att upptäcka att intolerans finns överallt.

En vacker dag

Franska regissören Mia Hansen-Löve gräver ofta där hon står. Hon har gjort film om technogenerationen inspirerad av sin bror, om en tonårskärlek inspirerad av sig själv. Det här är en jättefin film inspirerad av hennes pappa, om att säga farväl till en förälder och välkomna en ny kärlek i sitt liv.

No bears

Den iranske regissören Jafar Panahi sitter fängslad i Iran, men hann göra filmen som ser självbiografisk ut men som går att tolka på flera nivåer. En filmare har åkt till en liten by vid gränsen mot Turkiet för att göra klart sin film. Byinvånarna fattar misstankar mot honom och skräms med björnar.

When spring came to Bucha

Sedan Rysslands invasion av Ukraina för snart ett år sedan har vi lärt oss ukrainska ortsnamn som Butja. Orten som ligger nära Kiev blev tidigt en symbol för hur de ryska trupperna dödade civila. I den här dokumentären får vi följa med de boende när de lämnar skyddsrummen.

Elfride Jelinek - language unleashed

Hur blev den österrikiske Nobelpristagaren Elfride Jelinek den hon är? Ett språkligt geni, en gåta och en nagel i ögat för hennes landsmän. Kanske kan den här prisbelönta dokumentären räta ut några frågetecken.

Women talking

En strålande skådespelarensemble med bland annat Frances McDormand och Claire Foy bär denna mörka berättelse av kanadensiska regissören Sarah Polley. Den bygger på en verklighetsbaserad roman om en religiös sekt där kvinnorna gör motstånd efter att systematiskt ha utsatts för våldtäkt.

Aftersun

Vad gjorde brittiske stjärnskottet Paul Mescal efter succéserien Normala människor? Bland annat spelar han ung pappa på charterresa i Turkiet i den här storfavoriten från förra årets filmfestival i Cannes.

Copenhagen does not exist

När den norske manusmästaren Eskil Vogt skrivit manus till enfilm är det bara att kasta sig över den. När dessutom Guldbaggebelönade Zlatko Buric spelar en av rollerna kan man vänta sig något extra av denna thriller om en försvunnen kvinna.

1976

Chilensk film ägnar mycket tid åt att bearbeta det förflutna och den här thrillern är inget undantag. Prisbelönt film om en hemmafru som plötsligt slungas in i konsekvenserna av Augusto Pinochets förtryck. Går att se online.

Galatea

Missa inte kortfilmerna som tävlar om festivalens kortfilmspris Startsladden, som man kan se online. Mest nyfiken är jag på konstnären Arvida Byströms första film Galatea. Hon jobbar med synen på kvinnokroppen och låter filmen handa om en död kropp som hittas i skogen.