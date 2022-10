Triangle of sadness: En social katastroffilm med schvung

Titel: Triangle of sadness

Regi: Ruben Östlund

I rollerna: Woody Harrelson, Carolina Gynning, Harris Dickinson, Charlbi Dean mfl

Ses på: Bio

Betyg: 3, i betygsskalan 0-5

I den italienska provokatören Marco Ferreris film "Brakfesten" från 1973 exploderar en toalett och brunt innehåll vräker ner på Marcello Mastroianni, som är i färd med att försöka äta ihjäl sig.

Det är inte den enda likheten mellan den klassikern och Ruben Östlunds nya film. Även "Triangle of sadness" är en satir om de rikas överflöd och bygger sin spänning på det vi stoppar i oss och det som kommer ut.

Det handlar om ett ungt par som är fotomodeller/influencers. Vi får följa dem i tre akter, från en konfliktfylld kväll på restaurang till en sjösjuk trerätters på en lyxjakt och slutligen till en öde ö där det är ont om mat.

På vägen lär vi känna en ryss som blev rik när Sovjet föll, en kapten som super för att han är en marxist som inte lever som han lär, och så en till största delen kvinnlig personal som gör allt för att tillfredsställa gästerna.

Premissen för filmen är mycket cynisk: mänskliga relationer är resultat av olika värdeuppskattningar. En gammal man kan få värde för en ung vacker kvinna om han har pengar. En ung vacker kvinna och en ung vacker man kan tjäna pengar på att marknadsföra sig som kära.

Temat är relevant men inte särskilt originellt behandlat. Kapitalismens baksidor har vi till exempel sett gestaltas med mer träffsäkerhet i tv-serien "Succession" eller filmen "New order". Och Ruben Östlund vill klämma in så många ingångar i sitt tema att det blir lite plats kvar för det outsagda. För att åter jämföra med "Brakfesten", som lämnar åskådaren med gåtan: Varför står de rika inte ut i sitt överflöd? "Triangle of sadness" ger inga frågetecken att räta ut, bara utropstecken.

Men det ÄR Östlunds mest snabbfotade och underhållande film, en social katastrofrulle med schvung med oförglömliga bilder att referera till nästa gång man ser något som är både vackert och äckligt.