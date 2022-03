Trio förnedrade och rånade ”dejt” – döms till långa fängelsestraff

Enligt domen lurade de en man via en dejtingapp att komma till en lägenhet i Eskilstuna där mannen blev fastbunden, rånad och förnedrad i flera timmar.

Det var kvinnan som bjöd hem mannen till sin lägenhet i augusti förra året och kort efter att han gått in i kvinnans lägenhet kom två maskerade män in i bostaden. Mannen blev då fastbunden, dödshotad och rånad under cirka tre timmar.