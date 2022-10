Trots vallöftet – Västtrafik höjer priset igen

Så dyr blir din biljett 2023

Enkelbiljett 1 zon (A, B, C) 36 kronor (+1)

30 dagar 1 zon (A, B, C) 815 kronor (+20)

30 dagar 2 zoner (A, B, C) 1225 kronor (+35)

30 dagar 3 zoner (A, B, C) 1870 kronor (+50)

Ungdom enkelbiljett 1 zon (A, B, C) 26 kronor (+1)

Källa Västtrafik

