Trygghetspunkter – hit kan du vända dig om krisen kommer

En av dessa punkter är Mariagårdens församlingshem i Lyckeby som redan nu har aktiverats på grund av den ström av ukrainska flyktingar som kom via Karlskrona i våras. "Ingen ska behöva sova under bar himmel utan det ska vara en trygg punkt dit man kan komma in och få lite mat och få vila", säger Anna Gyldén Stray som under våren har ansvarat för kommunens flyktingmottagande.