Tv-producenten Susanne Cederberg har följt många kulturpersonligheter genom åren

Veckans DJ är Susanne Cederberg

Den här låten påminner om min barndom… Beatles: Here, There and Everywhere

Detta är mina ungdomsidoler… Hep Stars: Sunny Girl

Denna låt förknippar jag med min favoritplats… Göran Fristorp: Österlen

Den här låten påminner mig om min stora kärlek… Jim Jidhed: Kommer du ihåg mig?

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten… Benjamin Ingrosso: Do You Think About Me

Den bästa lokala artisten från mitt närområde som jag vill lyfta fram… Frans: If I Were Sorry

Denna låt säger något om mig… Toni Braxton: Dance

