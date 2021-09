Två av Ann Gomérs böcker har chans att få pris

Sen förra året finns det ett pris för lättlästa böcker. I år är det fem olika författare som har chans att få priset för sina böcker. Och författaren Ann Gomér har skrivit två av böckerna som kan vinna:

– Det känns helt fantastiskt, overkligt kul! Det blev dubbel glädje, säger författaren.

Ann Gomér har chans att få årets Lättlästpris både för sin bok:"Spåren i snön" och för sin bok "Moa <3 Leo?"

Lever sig in i läsarnas värld

Ann Gomér har skrivit lättlästa böcker i tio år och hittills har det blivit 34 stycken. Och hon berättar att hon tänker på de som ska läsa boken när hon skriver:

– Just när man ska skriva för personer med funktionsnedsättningar då måste man ju tänka att man vill in i deras värld, man vill in i den vardagen som de befinner sig i. För jag tror ju mycket på att igenkänning, att man känner igen situationen, att det är en ganska viktig del i det hela, så har man ingen kunskap alls och inte träffar människor med funktionsnedsättningar, då tror jag att det är väldigt svårt att skriva den typen av böcker faktiskt.

Viktigt med lättläst för många

Och Ann Gomér tror att fler nu har börjat förstå hur viktigt det kan vara att det finns lättlästa böcker för de som har svårare att läsa:

– Det tror jag absolut och jag tror att medvetandet om att det är väldigt många som har krånglat sig igenom särskolan under alla år och kämpat hårt med att lära sig läsa och sedan då går ut särskolan, går ur gymnasiet och sen hittar de ingenting att läsa. Och det här är ju ett problem att vi måste ju då kunna ge de här personerna någonting som är värt att läsa, som är roligt, för att annars så tappar man ju förmågan igen att kunna läsa. Så att jag tycker att det här är viktigt och jag tycker att medvetenheten om det här har vaknat.



Och nu finns det ju det här Lättlästpriset också, sen förra året.

– Ja, precis.

Vad tänker du om att det finns ett sånt pris nuförtiden?

– Ja, det är ju fantastiskt, det är ju verkligen ett tecken på att man uppmärksammar den här Lättlästgenren, så det tycker jag är jättebra.

I september så ska det här priset delas ut på Bokmässan, hur skulle det kännas om du var den som vann?

– Wohoo! Det skulle kännas jätteroligt, verkligen, säger Ann Gomér till Klartext.