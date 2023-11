1. Två Blå - Du är allt som du ska vara 099-501 31 (9v)

2. Hilma Bendrik - Everything That Comes Together Falls Apart 099-501 32 (9v)

3. Solvind - Northern Lights 099-501 33 (4v)

4. LUMO- Ser Vad Du Gör 099-501 34 (1v)

5. Tove Thofelt - Resa i norr 099-501 35 (6v)



Utmanare:

6. Johan Ederfors - My Kind of Gold 099-501 36 (utm)



Utanför listan:

Jens Gustavson - Horisonten