Två tråkmånsar i finurlig roman av Per Wästberg

Vilken författare vågar ha en tråkig huvudperson? Svar: Per Wästberg.

Ja, denne Sveriges mest erfarne och produktive författare nöjer sig inte med en tråkmåns utan hugger till med två medelålders tråkmånsar, gråare än parkeringshus.

Beskrivning av dessa liv utan gester är en uppvisning i skrivkonst. Huvudpersonernas självvalda gråhet fascinerar.Kom ihåg: I historieberättande finns det bara en sak som är omöjlig: att ha en tråkig huvudperson. Legendaren som räddat många Hollywoodfilmer såg ut över oss. Ingen sade emot, vem vill ha tråkig huvudperson?

Svaret är Per Wästberg. Ja, denne Sveriges mest erfarne och produktive författare nöjer sig inte med en tråkmåns utan hugger till med två. Per Wästberg är en skicklig författare men jag måste säga att förväntningarna sjönk under läsningen av de första sidorna då Torsten har ordet. Han är inte bara tråkig, han är så detaljrikt självgod i beskrivningarna av sitt gråa liv att man – som ett italienskt uttryck lyder - får mjäll. Fast så vulgärt skulle Torsten aldrig uttrycka sig.

Wästberg förser inte Torsten med några hemligheter, som en mindre erfaren författare kunde frestats göra. Men det finns något som sprakar i Torstens text. Det har inte med handlingen att göra utan med ordval, fraser. ”Den finns förmodligen en lycka som gör en alldeles rasande”, skriver Torsten och säger att han är ”en desertör från sig själv”.

Så kommer då Signes självbiografi. Har Signe varit Torstens älskarinna och samlat på sig åratal av hat? Alls inte. Signe är ännu mer balanserad och förnuftig än vännen Torsten. Dessutom har hon en make brukad som ett känslornas parkeringshus och lite snusförnuftigt älskad av Signe.

Under läsningen kommer jag att fundera på Anatole France, den fine författaren om vilken en kritiker en gång sade att han hade rätt i så mycket och skrev så väl att han blev tråkig.

Kanske är Två Vänner Wästbergs sätt att tackla den egna präktigheten. Han gör det briljant genom sina omöjliga huvudpersoner. Beskrivning av dessa liv utan gester är en uppvisning i skrivkonst. Jag läser Wästbergs bok med stigande beundran för en författare som verkligen behärskar sitt yrke och har de finaste små sylar och filar i sin verktygslåda.

Men skulle jag vilja bo granne med Torsten och Signe? Tror inte det. Då löper jag hellre amok på TikTok.