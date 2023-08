I samband med att Teracom arbetar med ett antennbyte i radiomasten i Nässjö så kommer det under torsdagsmorgonen bli tyst i din radio mellan 05:00 och 05:30.

Det gäller dig som lyssnar på någon av Sveriges Radios kanaler via Nässjö-sändaren och det påverkar också dig som lyssnar på sändaren i Tranås.

Under avbrottet kan du lyssna via alternativa frekvenser eller i våran app; SR-play eller via hemsidan.