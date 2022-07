Även städerna Mykolajiv och Charkiv ska ha attackerats under tisdagsmorgonen, enligt ukrainska uppgifter till flera nyhetsbyråer.

Ryssland bombade även hamnstaden Odessa under helgen, kort efter att ha skrivit under ett avtal som skulle göra det möjligt att frakta ut spannmål från Ukraina och över Svarta havet, bland annat via Odessa.