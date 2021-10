Ungdomsrånen har fördubblats på fem år

Trots en nedgång under pandemiåret 2020 har anmälningar om ungdomsrån i Sverige mer än fördubblats sedan 2015. Från att främst ha varit ett storstadsproblem har antalet anmälda rån mot unga under 18 år ökat även i mindre städer, enligt P1-programmet Kaliber.



I Linköping bor Filip, som egentligen heter någonting annat, som utsatts för ett rån och två rånförsök under mindre än ett halvår. Första gången skedde det vid en busshållplats:

– Jag får ett slag över ansiktet och en annan slår till mitt huvud så att det dräms in i busskuren, mot glaset. En grabb drar upp jackan och försöker visa att han har en kniv och säger att han kommer att knivhugga mig, säger Filip.



Mellan åren 2015 och 2020 ökar antalet anmälda ungdomsrån till närmare 2 200 i hela landet, en fördubbling på fem år.



I Stockholm till exempel mer än dubbleras antalet från drygt 230 under år 2015 till närmare 550 under 2019 - för att som i många andra städer minska något under pandemiåret 2020.

Men i kommuner som Botkyrka, Järfälla, Södertälje, Eskilstuna och Linköping, har ökningen fortsatt under förra året.



Och just Linköping är kommunen där den största ökningen skett procentuellt sett, med över 700 procent.



– De sista fem, sex åren så har antalet anmälda rån ökat ganska drastiskt. Vi har väl gått från kanske runt ett tiotal anmälda per år till att som förra året 2020 hade vi närmare 60 anmälda rån, säger Martin Hedberg, förundersökningsledare vid lokalpolisområde Linköping.



Efter att ha varit utsatt för två tidigare rånförsök blev "Filip" rånad en junikväll vid resecentrum i Linköping av en grupp tonåringar:



– Jag gav bort allt jag hade. De var så många och så aggressiva. Men till och med efter jag tagit av allt blev jag sparkad och slagen, de spottade på mig, säger Filip.