Uppgifter: Barn gisslan när IS försöker frita fångar i Syrien

Det har varit intensiva strider i nordöstra Syrien i flera dagar där terrorrörelsen IS gjort ett fritagningsförsök i ett fängelse. 136 människor har mist livet.

Av allt att döma kontrollerar IS fortfarande delar av fängelset och enligt uppgift har IS tagit barn som gisslan, minderåriga som sitter internerade eftersom de varit barnsoldater hos IS.