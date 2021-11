Upplagt för rekordmånga svenska skidskyttar i OS

Om ett visst lag (dam/herr) försvarar den topp-3-position som bägge lagen just nu innehar på en speciell rankningslista (som omfattar hela förra säsongen plus den kommande vintern fram till och med Ruhpoldings världscuptävling) blir belöningen att sex åkare per kön får resa till OS i februari.

”Självklart är det en målsättning att vi ska behålla den här rankingpositionen, så vi får med sex plus sex till OS”, säger huvudtränare Johannes Lukas till Radiosporten. ”Just i ett tufft OS på hög höjd, och med tidsomställning och annat, är det en viktig skillnad mellan att få ha fem eller sex åkare”.