Usla roliga skämt underhåller i Scalarevyn med och av Henrik Dorsin

Verk: "Scalarevyn"

Upphovspersoner: Henrik Dorsin och Michael Lindgren.

Plats: Scalateatern

Henrik Dorsins känsla för publikkontakt är extremt bra. Bara det är en njutbar gåva att få uppleva.

Det är gjort som en lektion, en exposé över revyns olika stilar och när man gör det så passar man på att ösa på med massor av usla skämt som är så usla att de blir roliga, riktigt roliga. Och man driver med allt.



Vissa skämt är rart roliga, andra är helt under bältet men Henrik Dorsins komik leker ofta med att vara vass och elak samtidigt som den görs med en snäll ursäkt i. När man vitsar om Ulf Kristerssons längd nämner man att han bor på Legoland när han kommer till Danmark.

Det finns ändå möjlighet att korta i Scalarevyn som nu är nästan tre och en halv timme lång. Men plocka inte bort musiken som är helt underbart tonsatt, arrangerad och spelad av Per Ekdahl med orkester. Bland annat finns ett Puccinicitat kring att vara snärjd i ett streaming-beroende. Operasångaren Klas Hedlund sjunger den och han är på scenen tillsammans med bland andra Vanna Rosenberg, Johan Ulveson och Louise Nordahl.



Som helhet - det är en lustfylld, lekfull, lyxig revy, med en inbyggd möjlighet att hela tiden förändra vissa nummer som då blir dagsaktuella. Bara det - en skrattande direktkontakt med omvärlden!

Ensemble: Henrik Dorsin, Johan Ulveson, Vanna Rosenberg, Klas Hedlund och Louise Nordahl. Orkester: Per Ekdahl – kapellmästare och trummor, Per "Texas" Johansson – blås, Ulric Johansson – bas, Andreas Grube – gitarr, Vladan Wirant – piano, Josefin Runsteen – fiol, Annika Granlund – trumpet. Dansare: Anna Ståhl, Gabriella Kaiser, Oskar Störtebecker. Manus: Henrik Dorsin, Regi: Michael Lindgren, Kompositör och arr: Per Ekdahl, Koreograf: Anna Ståhl, Scenograf: Bengt Fröderberg, Kostymdesign: Susanna Rafstedt, Artwork: Jan Lööf, Ljuddesign: Andreas Grill, Ljusdesign: Staffan Sahlström, Producent: Matilda Klein