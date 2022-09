Välkommen in i räkne-grottan: Här räknas Blekinges slutgiltiga röster

Under tisdagen pågick febril aktivitet hos Länsstyrelsen Blekinge, då arbetet med räkningen av Blekinges röster till riksdag, kommun och region pågick.

Den observante har i statistiken kanske sett att sju distrikt i länet under tisdagen alltjämt inte var räknade, något som valansvarig Rickard Brink menar har en enkel förklaring.

"Utöver de vanliga valdistrikten som har en vallokal knuten till sig så finns det också ett par fiktiva distrikt som används för att samla ihop de röster som inte hann fram till vallokalen till valdagen, de kommer istället att preliminärt räknas av valnämnderna under onsdagen och kommer samtidigt levereras till oss. Det handlar om förtidsröster som lagts under lördagen eller till och med i vissa fall under valdagen", säger Rickard Brink.