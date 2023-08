Välkommen till P4 Nästas riksfinal i Västerås!

Riksfinalen i P4 Nästa 2023 sänds direkt i P4 inför publik från Västerås konserthus 1 september. Då tävlar de slutliga åtta finalisterna i årets tävling. Du hittar information om riksfinalisterna, lyssningslänkar och röstningsnummer till de åtta finalbidragen här på sajten.

Programledare är Annika Jankell och P4 Dalarnas Martin Eriksson.

Under riksfinalen uppträder även gästartisterna Cornelia Jakobs, Nordman och förra årets vinnare av P4 Nästa, Andy and the Rockets. Husbandet leds av Andreas Landegren.

Insläpp till sändningen sker från kl 18.30. Var ute i god tid. Av trygghetsskäl kan inpasseringskontroll förekomma. Undvik att ta med stora väskor, påsar eller ryggsäckar om du planerar att besöka finalen.

Evenemanget P4 Nästa riksfinal 2023 sker i samarbete med Västmanlandsmusiken. Det har fri entré men biljettbokning krävs. Här bokar du dina biljetter.