“Våra barn bär ingen skuld“

Ekot har under dagen kunnat berätta att yazidiska före detta slavar hos IS i en unik och hemlig operation kunnat återförenas med de barn de födde under fångenskapen. Barnen accepteras inte av det yazidiska samhället, kvinnorna tvingades lämna dem ifrån sig, men envist och beslutsamt har de unga mammorna i över 1,5 år slagits för rätten till sina barn.

Sveriges Radio kan nu exklusivt tillsammans med New York Times och The Guardian berätta om återföreningen som ägde rum på gränsen mellan Syrien och Irak.

Mammor och barn befinner sig nu på ett skyddat boende någonstans i Irak och nu ska de unga kvinnorna, som överlevt ofattbara fasor under sin tid som sexslavar hos IS, försöka reparera relationen till sina barn.

En mamma störtar fram till sin dotter faller på knä och gråter hejdlöst, av lättnad, glädje, sorg över de förlorade åren, allt brister när hon äntligen får se sin flicka.

Dottern sitter förskräckt i brun fåtölj och tittar på denna underliga kvinna som gråter, kramar och pussar. Dottern har inga minnen av sin mamma. Liksom flera av de andra barnen skriker hon när hon ska skiljas från förskolelärarna på barnhemmet i Syrien.

Samtidigt har de både det yazidiska samhället och sina egna familjer emot sig. Barnen är muslimer, deras pappor var muslimer de kan aldrig bli yazidier säger man, de är IS barn, barn till mördarna som dödade yazidier i folkmord.

– Våra barn har ingen skuld, och jag hoppas att min egen mamma kommer förstå mig, men min bor har sagt att om jag kommer dit ska vi döda ditt barn, säger en ung mamma.