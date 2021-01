Vården mer i fokus än brottslighet i nyhetsmedier

- Tittar vi i augusti och september, lite innan den här perioden, då var det väldigt mycket lag och ordning, det var gängkriminalitet. Men sedan slår pandemins andra våg till under det fjärde kvartalet och det gör att sjukvård som fråga blir den absolut största i media under det här kvartalet, säger Per Söderpalm.

Resultaten i Mediemätaren bygger på en analys av 730 000 artiklar, inslag och inlägg i sociala medier och bilden är alltså tydlig, det är vård som dominerar. Det är det största ämnet i nyhetsmedier och lite lägre i sociala medier. Intresset för lag och ordning finns kvar, särskilt gängkriminalitet, det ligger på andra plats totalt, men ändå på mycket lägre nivå än under månaderna före, innan smittspridningen ökade igen.

Ett annat område som vid sidan av vården får ökat intresse är sysselsättning och arbetsmarknad. Det beror till stor del på turerna kring den så kallade LAS-utredningen och den politiska diskussion som följde på den. LAS-frågan ökar också intresset för det politiska spelet.

Det är för tidigt att säga i vilken utsträckning det här fokuset på vård påverkar partiernas läge i opinionen, säger Per Söderpalm.

- Man kan ju säga att det finns två framgångsfaktorer för partier när det gäller mediebilden. Det ena är att själv nå ut på ett bra sätt, att synas mycket och på ett positivt sätt. Det andra framgångsreceptet är att debatten och diskussionen i stort i media handlar om de frågor som man själv har hög trovärdighet inom, säger Per Söderpalm.

Socialdemokraterna är ju det parti som har störst trovärdighet bland väljarna när det gäller sjukvård, visar andra mätningar. Men Per Söderpalm konstaterar att vårddiskussionen nu är så knuten till pandemin och inte liknar det sätt som den brukar föras på.

Frågor som fick mindre utrymme under den här perioden är, förutom lag och ordning även miljö och energi och ekonomi. Även integration och migration minskar totalt, men är trots det, det största ämnet i sociala medier.

- De frågor som är stora i sociala medier är ofta frågor som engagerar men det ska också gärna finnas en polarisering i diskussionen på något sätt. Det är klart att invandrings- och integrationsfrågan är en av de frågorna som det har funnits en tydlig polarisering i och det driver ju mycket engagemang, många kommentarer, mycket debatt osv, säger Per Söderpalm.