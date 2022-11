Varg skjuten utanför Ljungby – skyddsjakten avbryts omedelbart

En varg sköts under tisdagen kring Äsphult i Ljungby kommun, meddelar Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Med all sannolikhet handlar det om den varg som man jagat under skyddsjakt sedan ett par veckor tillbaka, efter att den attackerat flertalet tamboskap under sensommaren och hösten. Men för säkerhets skull ska nu även DNA-prov analyseras.