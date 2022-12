Världens bästa filmer kastas om – kvinnlig regissör toppar listan

Tidningen Sight and Sounds lista med världens hundra bästa filmer bygger på enskilda topplistor av 1,639 kritiker och filmkännare.

Här är topp tio och var du kan se filmerna just nu:

1 Jeanne Dielman, 23, quai du commerce 1080 Bruxelles (Draken Film & Cineasterna)

2 Studie i brott (Digital hyrfilm)

3 Citizen Kane (TriArtPlay & Cineasterna)

4 Tokyo Story (Draken Film & Cineasterna)

5 In the Mood for Love (Draken Film, HBO Max, Cineasterna, Mubi & TriArtPlay)

6 2001: A Space Odyssey (Digital hyrfilm)

7 Beau Travail (Draken Film & TriArtPlay & Cineasterna)

8 Mullholland Dr. (Amazon Prime Video)

9 Man With A Movie Camera (Mubi)

10 Singin' in the Rain (Digital hyrfilm)