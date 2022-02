Världens glaciärer kan vara mindre än vad man tidigare trott

Världens glaciärer kan innehålla mindre is än vad tidigare mätningar visat. Det menar forskare i en studie som publicerats i tidskriften Nature Geoscience.

Glaciärerna vid bergskedjan Anderna hade nästan 30 procent mindre is än i tidigare beräkningar, men Himalayas glaciärer hade däremot nästan 40 procent mer is, enligt studien. Enligt rapporten är dock mängden is totalt sett mindre än vad man tidigare trott.