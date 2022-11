Värmen håller igelkottarna vakna: Här är djuren som kan gå miste om vinterdvalan i höstvärmen

Värmen kan bland annat leda till att djur som igelkottar och fladdermöss går in i sin vinterdvala senare än vad de mår bra av.

"Jag hörde så sent som igår att folk sett igelkott, och de borde ligga i dvala nu. Det som händer då är att de kanske går i dvala för sent, och har haft en period då de inte ätit sig så mätta som de borde ha gjort. Fortsätter det vara så milt så kanske djur som går i dvala, som igelkottar och fladdermöss, vaknar till flera gånger under vintern, och det kan vara ödesdigert", säger Pav Jonsson.