Varnade inte om dödade stjärnlöparens make – nu frågas agenten ut

– Vi har bett agenten att klargöra sina kommentarer, mer än så kommenterar jag inte enskilda ärenden.

Men det är fortfarande ett pågående ärende?

– Ja, vi har bett honom att klargöra vad han menade, och vi kommer att göra en bedömning av det, säger Brett Clothier, chef för friidrottens utredningsorganisation Athletics Integrity Unit.

I Ekots och Radiosportens granskning framkommer bland annat vittnesmål om hur den kenyanska långdistanslöparen och världsstjärnan Agnes Tirop ska ha utnyttjats och kontrollerats under lång tid av sin man, tillika tränare. Hösten 2021 hittades hon knivhuggen till döds, och mannen misstänks för mord, men nekar.

Agnes Tirop företräddes av den internationella stjärnagenten Gianni Demadonna. Han var därmed en av de som tjänade pengar på hennes framgångar. I granskningen säger han att han länge sett problem med Agnes Tirops tränare och man, men att han inte larmade någon. Han ville inte lägga sig i familjeaffärer, säger han.

– Jag är ingen god samarit. Jag är inte Röda korset. Jag är affärsman, förklarar Gianni Demadonna.

Han påpekar att han inte trodde att situationen skulle leda till hennes död, och att han pratat med Agnes Tirop om att hon borde frigöra från mannen.

Med anledning av granskningen har Athletics Integrity Unit bett stjärnagenten Gianni Demadonna att klargöra vad han menar med vissa av sina kommentarer. Organisationen ska utreda missförhållanden i sporten som kan leda till sanktioner. Det är ännu inte klart om det blir en formell utredning i det här fallet.

– Agenter har en skyldighet att först och främst agera etiskt, men de kan hamna i svåra situationer, och det är inte alltid svartvitt, säger chefen Brett Clothier.

Han säger också att Agnes Tirops man inte var registrerad som tränare internationellt, och därmed var hennes agent inte skyldig att rapportera sina misstankar om honom till friidrottens utredningsorganisation, enligt uppförandekoden.

Brett Clothier tycker att granskningen satt fingret på att det finns ett omfattande problem med utnyttjande av kvinnliga löpare, från framförallt Kenya, och att det är tydligt att dagens regler inte är tillräckliga när det gäller vilka skyldigheter exempelvis agenter har om de misstänker att löpare utnyttjas.

– Agenter borde prata med oss, eller med Athletics Kenya, för att komma fram till hur man kan värna om löparens bästa, säger Brett Clothier.

Athletics Integrity Unit arbetar nu tillsammans med det kenyanska friidrottsförbundet, och det kan framöver bli tal om nya tvingande regler.

– Dagens regelverk adresserar inte det här problemet tillräckligt, säger Brett Clothier.

Hör hela granskningen i P1-dokumentärserien Löparkriget här



Agenten Gianni Demadonna har inte besvarat våra nya intervjuförfrågningar, men efter att han frågats ut av Athletics Integrity Unit hörde han av sig till Sveriges Radio. Då sa han att löpare själva kan anmäla utnyttjande och att det inte är han som tar hand om sådant, så länge inte en löpare ber honom om det. Han hävdade också att Agnes Tirop själv ska ha bett honom att hålla sig borta från familjeaffärer.

Rättsprocessen mot Agnes Tirops tränare och man pågår fortfarande. Mannen nekar till mord. Vi har sökt honom via hans advokat, som inte har svarat på våra frågor om fallet.

The story in English can be found here