Varningen: Öppna vakar och tunna isar i Kirunafjällen

Under helgen har det i hela länet varit ovanligt höga temperaturer för årstiden. Och nu går Kiruna fjällsäkerhetskommitté ut med en varning om svaga isar i Kirunafjällen.

Och så sent som under söndag förmiddag körde en skoter vid Abisko hamn genom isen. Kiruna fjällsäkerhetskommitté rapporterar också att sträckan mellan Nikkaluokta och Kebnekaise just nu är mycket besvärlig.