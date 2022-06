Västervik är fortsatt obesegrade i den svenska speedwayligan.

Under tisdagskvällen avgjorde man matchen mot Rospiggarna tidigt, även om siffrorna till slut putsades till 46-44 i Västerviks favör.

– Vi startar matchen otroligt bra och har ett kraftigt övertag där mitt i. Men Rospiggarna kommer in, har andra halvan och knaprar in. Men lite för sent, sa Fredrik Lindgren, som var bäst i Västervik med sina tio poäng.