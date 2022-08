Vattenläckan i Grimslöv lagad

Dahn Delsmo som är VA-chef i Alvesta kommun säger till P4 Kronoberg att man lokaliserade läckan till en av huvudledningarna genom Grimslöv och lyckades leda om vattnet under reparationen. Men att vissa kunder i södra delarna av Grimslöv kan vara utan vatten eftersom en ventil fastnat i stängt läge under reparationen, vilket ska åtgärdas under kvällen.