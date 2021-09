Utmanaren Brevet hyllar Mörrumsån med sin nya låt!

Här är veckans lista:

1. Albin Jermund - Stjärnorna

099-10101

2. Kompiskvartetten - If I go, I'm going

099-10102

3. Hampus Nennesson - Saknar Dig

099-10103

Utmanare:

Brevet - Sången Om Ån

099-10104

Rösta:

Du röstar på den låt du vill ska placera sig högst på nästa veckas Topplista. Det går att rösta 7 gånger varje vecka.

Varje samtal kostar 1 krona + operatörsavgift och det går att rösta fram till midnatt på onsdag.

Det finns en maxgräns för hur länge man kan ligga på listan, tio veckor.