Vem vinner P4 Nästa Örebro? Rösta på din favorit!

P4 Nästa är tävlingen för nyskriven och nyinspelad musik från både nya och etablerade låtskrivare och artister i hela landet.

Här är våra hjältar som gör upp i finalen den 20 maj på Kulturkvarteret i Örebro, start 17:00.

Så här röstar du:

Finalist nr 1 - Back where I belong – Le Sun

Finalbidrag 1 P4 Nästa Örebro 2022. Om du vill rösta på bidraget sms:a 3301 till 720 20 eller ring 099-13301

Finalist nr 2 - Kyssar & Skit – FRED.

Finalbidrag 2 P4 Nästa Örebro 2022. Om du vill rösta på bidraget sms:a 3302 till 720 20 eller ring 099-13302

Finalist nr 3 - Let me know – Christian Björk

Finalbidrag 3 P4 Nästa Örebro 2022. Om du vill rösta på bidraget sms:a 3303 till 720 20 eller ring 099-13303

Finalist nr 4 - Wrong – CeCe Mix

Finalbidrag 4 P4 Nästa Örebro 2022. Om du vill rösta på bidraget sms:a 3304 till 720 20 eller ring 099-13304

Finalist nr 5 - Reason – Hulda

Finalbidrag 5 P4 Nästa Örebro 2022. Om du vill rösta på bidraget sms:a 3305 till 720 20 eller ring 099-13305

Du kan rösta max tio gånger/abonnemang. Kostnaden är 1 kr/röst + eventuell trafikavgift. Du kan rösta fram till låtarna framförts i finalen 20 maj.