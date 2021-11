Veteraner och nykomlingar bland sista artistsläppet i Melodifestivalen

1 Bananas – Malou Prytz

Låtskrivare: Alice Gernandt, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb

2 Best to Come – Lisa Miskovsky

Låtskrivare: Lisa Miskovsky, David Lindgren Zacharias

3 Face in the Crowd – Browsing Collection

Låtskrivare: Carolina Karlsson, Mimi Brander, Moa Lenngren, Nora Lenngren, Sandra Bjurman, Jimmy Wahlsteen

4 Higher Power – Anna Bergendahl

Låtskrivare: Anna Bergendahl, Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm

5 In i dimman – MEDINA

Låtskrivare: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Sami Rekik, Dino Medanhodzic, Ali Jammali

6 Innocent Love – Robin Bengtsson

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Victor Sjöström, Victor Crone, Viktor Broberg, Sebastian Atas

7 La Stella – Tenori

Låtskrivare: Dan Sundquist, Kristian Lagerström, Marcos Ubeda, Bobby Ljunggren, Sarah Börjesson Wassberg

8 Let there be Angels – Shirley Clamp

Låtskrivare: Mats Tärnfors, Pelle Nylén, Shirley Clamp, Jakob Skarin

9 Lyckligt slut – Lancelot

Låtskrivare: Lancelot Hedman, Niklas Carson Mattsson

10 My Way – Tone Sekelius

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Tone Sekelius

11 Suave – Alvaro Estella

Låtskrivare: Linnea Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Alvaro Estrella

12 Synd om dig – Malin Christin

Låtskrivare: Jonathan Lavotha, Oliver Heinänen, Malin Christin

13 The End – Angelino

Låtskrivare: Angelino Markenhorn, Julie Aagaard, Melanie Wehbe, Thomas Steengaard

14 Till Our Days Are Over – Lillasyster

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Palle Hammarlund, Ian-Paolo Lira, Martin Westerstrand

Deltävlingarna i Melodifestivalen 2022:

5/2 Malmö

12/2 Göteborg

19/2 Linköping

26/2 Lidköping

5/3 Örnsköldsvik

12/3 Stockholm