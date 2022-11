Viktor Granath - Årets spelare i Superettan

Samtliga vinnare i Superettan 2022:



Årets målvakt i Superettan:

Tilldelas den målvakt som genom säsongen har varit bäst på sin position



Malkolm Nilsson Säfqvist, Halmstads BK



Årets back i Superettan:

Tilldelas den försvarsspelare – mittback eller ytterback – som genom säsongen har varit bäst på sin position



Joseph Baffoe, Halmstads BK



Årets mittfältare i Superettan:

Tilldelas den mittfältare som genom säsongen har varit bäst på sin position. Här ryms både inner- och yttermittfältare. Liksom för all del även offensiva och defensiva mittfältare



Samuel Leach Holm, IF Brommapojkarna



Årets forward i Superettan:

Tilldelas den anfallsspelare som genom säsongen har varit bäst på sin position



Viktor Granath, Västerås SK



Årets tränare i Superettan:

Tilldelas den huvudtränare som har haft störst positivt inflytande på sitt lags prestationer



Christer Mattiasson, IF Brommapojkarna



Årets unga spelare i Superettan:

Tilldelas den spelare som har varit bäst under sin första hela säsong i Superettan. Endast spelare som fått en del av sin utbildning i en SEF-akademi, är födda 2001 eller senare och med maximalt 15 matcher i Allsvenskan, Superettan eller i annat lands högstaliga före årets säsong är valbara



Jack Cooper Love, Skövde AIK



Årets bästa spelare i Superettan:

Tilldelas den spelare som har varit bäst i Allsvenskan under den gångna säsongen



Viktor Granath, Västerås SK



Under tisdagen utses motsvarande vinnare för Allsvenskan i Allsvenskans Stora Pris.