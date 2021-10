Volvos vd om börsnoteringen: Säkrar finansiering

– Börsnoteringen är viktig för att säkra finansieringen av den stora omvandling som vi håller på med. Alla våra bilar ska vara elektriska, efter år 2030 ska vi inte sälja några bilar med förbränningsmotorer. Sedan vill vi också bland annat utveckla nya digitala försäljningsplattformar. Allt det kostar pengar naturligtvis. För att kunna säkra det är idén att göra en emission av nya aktier som ska dra in ungefär 25 miljarder kronor till bolaget, säger vd Håkan Samuelsson till Ekot.

Volvo Cars är ett av Sveriges största företag och ska alltså börsnoteras på Stockholmsbörsen, vilket gör att svenska privatpersoner kan bli delägare i bolaget.

Planen är att handeln med aktien ska börja någon gång senare i år.

Beskedet är väntat, eftersom företaget har utrett en notering under flera månader.

Än så länge är det oklart hur mycket Volvo kommer att värderas till.

Intresset för att köpa aktier är dock stort, säger finanschefen Björn Annwall.

– När man pratar med investerare finns det ett jätteintresse för att vara med på den resa som Volvo har påbörjat. Det ligger väldigt rätt i tiden i termer av att säkerställa ett betydligt mer hållbart transportsystem i framtiden, säger han till Ekot.

Vd Håkan Samuelsson säger att det är positivt för Volvo Cars att nu få in nya delägare, till exempel svenska, vid sidan av huvudägaren kinesiska Geely och Li Shufu, som köpte Volvo för drygt tio år sedan.

– Jag tror att det är väldigt positivt för Volvo att ha en mer global ägarstruktur. Vi kommer ha en kinesisk privatperson som huvudägare och det tror jag är väldigt bra. Vi har haft en väldigt bra utveckling under den tiden. Men att nu också samtidigt få in nya ägare, både svenska och internationella via Stockholmsbörsen.

Volvo Cars har som mål att växa ordentligt de kommande åren och sälja mer än en miljon bilar per år i mitten av årtiondet. Men det finns utmaningar och orosmoln på vägen dit.

Kortsiktigt är det bristen på komponenter som ledde till ett försäljningsras i september och långsiktigt är bland annat frågan hur Volvo ska klara omställningen till elbilar.

Just nu ligger företaget lite efter vissa konkurrenterna då man bara har en ren elbil till försäljning. Men det oroar inte vd Håkan Samuelsson.

– Nej, det är enligt planen. Vi har ett stort antal laddhybrider. Det är det som var vårt första steg. Jag tror att vi har det bredaste utbudet av dem. Rena elbilar har vi sålt hittills knappt 20 000 stycken av och det har varit begränsat av produktionskapaciteten. I mitten av nästa år kommer vi ha byggt upp kapaciteten och kommer kunna tillverka ungefär en fjärdedel av alla våra bilar som rena elbilar, säger han till Ekot.

Volvo kommer också att presentera flera ny elbilar de kommande åren, enligt företaget.