Zack Snyder har roligt igen i ”Army of the dead”

Titel: Army of the Dead

Regi: Zack Snyder

Skådespelare: Dave Bautista, Tig Nataro, Ella Purnell, Ana de la Reguera etc.

Genre: Action

Betyg: 3 av 5

Zack Snyder exploderade in i filmvärlden 2004 med ”Dawn of the dead”, en fartfylld remake av George Romeros zombieklassiker från 1970-talet.

Den tonade ner Romeros samhällskritik, skruvade upp actionnivån och det var tydligt att Snyder verkade ha roligt bakom kameran.

Men på senare år har han vadat allt djupare in i DC:s superhjälte-träsk och bytt sina relaterbara vardagshjältar mot övermänskliga dyskerkvistar i mantlar och trikåer.

Nu verkar han äntligen vara ute på andra sidan, men hur ser en zombiefilm signerad Zack Snyder ut 17 år senare?

Efter ett zombieutbrott har Las Vegas skärmats av och presidenten tänker jämna den infesterade staden med marken genom att släppa en atombomb. Men dagarna innan får muskelberget Scott Ward i uppdrag att samla ihop några våldsamma typer, trotsa zombie-uppbådet och råna ett casino.

Tänk dig ett actionpackat zombiekrig som möter typ ”Ocean's eleven”, så är du hemma.

Det är blodigt, känslosamt och våldsamt, men aldrig riktigt läskigt. Precis som i ”Dawn ...” 2004 är det en zombiefilm som lutar mer mot action och mörk humor än mot samhällskritik och djup, men det är också sådant som Snyder är bäst på.

CGI-animerade zombies brukar inte vara min kopp te och jag är därför glad att filmen också ger plats åt en massa mumsiga gamla hederliga specialeffekter.

Det är dock ingen tvekan om att ”Army of the dead” trots allt är en produkt av senare Snyder:

Den rymmer mer sorg och svärta. Den har en gigantisk budget. Den är sprängfylld med bombastiska actionscener i slowmotion. Den är TVÅ och en halv timme lång.

Men det märks också att Snyder verkar ha roligt igen. Och det är det som gör ”Army of the dead” till hans bästa film på tio år. Minst.