"Vi måste våga prata om det"

Suicide Zero drog i gång sitt arbete för fem år sedan som är inriktat på att sprida kunskap om psykisk ohälsa för att förebygga självmord. Under onsdagen besökte Suicide Zero Ängelholm Svenska kyrkan där för att hålla föredrag kring sitt arbete.

- Självmord är ett problem som det sällan har talats om tidigare. Vi pratar om 15000 person årligen, fyra om dagen, nästan en tonåring varje vecka. Om detta måste vi prata, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare i Suicide Zero.

De bakomliggande orsakerna menar Alfred Skogberg är ofta de stora livsförändringar, sådant som kan utlösa djupa depressioner.

- Jag brukar säga att de enklaste varningstecknen är när någon har en stor livsomställning i livet som en skilsmässa, man förlorar jobbet, någon i närheten har dött eller man har går i pension. Alla stora livsomställningar är också en handlingssignal till oss runt omkring. Vi har uppfattat vad som har hänt och då ska vi vara artigt påträngande. Vi ska knacka på dörren, berätta att vi vet vad som hänt och fråga hur personen har det. Det måste vi bli bättre på.



Maria Ter-Borch i Örkelljunga är en av 200 personer som i dag jobbar som volontär i Suicide Zero. Hon kom i kontakt med organisationens arbete efter att självmordstragedin slog till i den egna familjen för sju månader sedan.

- Min dotter Fanny var 17 år och 11 månader när hon tog sitt liv. Då kände jag att så här får det inte vara. Ingen ska inte behöva må så dåligt att de tar sitt liv. Och jag måste försöka göra något meningsfullt av det här meningslösa.



För Maria Ter-Borch kom äldsta dotterns självmord som en chock. Det hon trodde var tillfällig skolstress fick förödande konsekvenser.

- Jag visste ju att hon mådde dåligt. Men den kvällen när polisen ringde och sa att något fruktansvärt hade hänt, trodde jag inte i min vildaste fantasi att min dotter Fanny hade tagit sitt liv. Det fanns inte.

Tiden efteråt tvingade fram en vändpunkt.

- Det som räddade mig är att jag är väldigt öppen om det här. Man måste hela tiden tänka "jag ska klara det, jag ska ha ett liv igen". För jag vill inte lägga mig ner och dö. Jag har två barn till som behöver sin mamma. Det finns alltid en anledning att välja livet.



Enligt Maria Ter-Borch handlar det mycket om att våga.

- Psykisk hälsa är så tabubelagt. Jag vill att man ska söka hjälp i god tid. Förebygga är det enda som gäller. Man måste våga fråga, våga vara lite jobbig. Och är det akut får man sätta personen i bilen och köra till psykakuten eller ringa 112.

