Lokala band avslöjas live nästa vecka!

Artisterna har ingen aning om att de har gått till final i Sveriges Radio P4s rikstäckande musiktävling!

Morgonens Johan Pettersson kommer att ge sig ut i sändningsområdet för att leta upp och gratulera de som går till final direkt i morgonprogrammet. Morgonen i P4 Kristianstad med Anders Liljeqvist sänds kl 06.00-10.00.

För att höra vilka lokala talanger som vinner – lyssna via Sveriges Radios app i telefonen (laddas ner via appstore) eller slå på radion! Du kan så klart också se och höra vinnarna via sajten www.sverigesradio.se/kristianstad och på P4 Kristianstads och ”Morgonen med Anders Liljeqvist”s facebook, instagram och twitter.

Fem lokala artister/band går till delfinal i den rikstäckande tävlingen. De kommer samtliga att medverka i den lokala finalen i P4 Kristianstad. Finalen sker under P4 Kristianstads årliga familjekväll i Tivoliparken den 7 juni, då samtliga spelar live.